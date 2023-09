Außenministerium ruft UN-Staaten zum sofortigen Stopp der Zusammenarbeit mit Nordkorea auf

Photo : YONHAP News

Südkoreas Außenministerium hat die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen zum sofortigen Stopp der Zusammenarbeit mit Nordkorea aufgerufen.Dies betreffe auch illegale Waffengeschäfte mit Nordkorea, die ein eklatanter Verstoß gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats seien.Eine solche Zusammenarbeit mit Nordkorea verhindere Frieden und Stabilität in der Welt, sagte Ministeriumssprecher Lim Soo-suk am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Seoul.Er wies darauf hin, dass Südkorea an einer Pressekonferenz der US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen beteiligt gewesen sei, auf der diese Bedenken über Moskaus Vorstoß für Waffenkäufe von Nordkorea zum Ausdruck gebracht habe.Die UN-Botschaft Washingtons, Seouls und Tokios hatten am Mittwoch in der UN-Zentrale in New York bei einer Pressekonferenz den Stopp der Gespräche zwischen Nordkorea und Russland über den Waffenhandel gefordert.Der Sprecher des Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, hatte am Mittwoch von "aktiven Fortschritten" bei den Verhandlungen gesprochen. Unter anderem habe es einen Briefwechsel zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und dem russischen Staatschef Wladimir Putin gegeben.Ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums sagte gegenüber Reportern, dass Südkorea in der Angelegenheit eng mit Verbündeten kommuniziere.