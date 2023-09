Militärakademie will Büste von Unabhängigkeitskämpfer verlegen

Photo : YONHAP News

Die Koreanische Militärakademie will die Büste eines Unabhängigkeitskämpfers auf ihrem Campus verlegen.Für die Büste von General Hong Beom-do werde ein anderer geeigneter Standort außerhalb des Campus gesucht, an dem seine Verdienste um die nationale Unabhängigkeit besser dargestellt werden können, teilte die Ausbildungsstätte am Donnerstag mit.Hong gilt als Symbolfigur des Widerstands gegen Japan, ihm werden aber auch Verbindungen zu Truppen der sowjetischen Kommunisten nachgesagt.Es seien Meinungen zur Verlegung der Büsten von sechs Unabhängigkeitskämpfern gesammelt worden.Die Plastiken zu fünf weiteren Unabhängigkeitskämpfern, darunter General Kim Jwa-jin, die zurzeit am Eingang oder innerhalb des Schulgebäudes aufgestellt seien, würden an einen anderen Standort auf dem Campus verlegt.Die Verlegung erfolge im Einklang mit dem Gründungszweck der Einrichtung und den Ausbildungsrichtlinien. Hierfür würden die Meinungen von Fakultätsmitgliedern und Absolventen berücksichtigt.