USA verhängen nach Nordkoreas gescheitertem Satellitenstart weitere Sanktionen gegen Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die USA haben nach Nordkoreas gescheitertem Satellitenstart in der Vorwoche weitere Sanktionen gegen Nordkorea verhängt.Davon sind zwei Personen und eine Organisation betroffen.Die Kontrollbehörde Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums teilte am Donnerstag in ihrem Internetauftritt mit, dass der Nordkoreaner Jon Jin-yong und der russische Staatsbürger Sergei Kozlow mit Sanktionen belegt wurden. Auch gegen die Firma Intellekt LLC, die einem der beiden gehöre, wurden demnach Strafmaßnahmen beschlossen.Die beiden sanktionierten Personen hätten auf direkte Weise dazu beigetragen, dass nordkoreanische Organisationen, die mit der illegalen Entwicklung von Massenvernichtungswaffen in Zusammenhang stünden, Einnahmen erzielen konnten.Der Nordkoreaner Jon halte sich zurzeit in Russland auf und habe mit Kozlov bei der Koordinierung des Einsatzes nordkoreanischer Bauarbeiter in Russland zusammengearbeitet. Auch sei er Direktor in einer von Kozlovs Firmen.Kozlov soll außerdem dabei geholfen haben, Teile zu beschaffen, die gewöhnlich in der Schiffbauindustrie benötigt werden.Jon habe zudem ein Team von nordkoreanischen IT-Kräften in Russland geleitet. Mit anderen russischen Staatsbürgern habe er kooperiert, um Dokumente für die Identifizierung von Konten bei Plattformen für IT-Freelancer zu beschaffen.