Seoul verhängt Sanktionen gegen ein Unternehmen und fünf Personen Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat ihre eigene Sanktionsliste gegen Nordkorea um fünf Personen und ein Unternehmen erweitert.Das Außenministerium gab heute bekannt, das Unternehmen Ryukyong Program Development, dessen Chef Ryu Kyong-chol sowie vier weitere Personen auf die Sanktionsliste gesetzt zu haben.Südkorea ist das erste Land, das Sanktionen gegen die genannten Personen und Unternehmen verhängt hat.Die südkoreanische Regierung geht davon aus, dass die Firma durch die Beteiligung an der Entwicklung von ferngesteuerten Waffen wie unbemannten Luftfahrzeugen sowie der Entsendung von IT-Fachkräften ins Ausland eine Rolle bei der Entwicklung von Atomwaffen und Raketen durch Nordkorea gespielt hat.Das Ressort erklärte, dass der Beschluss der Sanktionen den starken Willen der Regierung zeige, die Bemühungen der internationalen Gemeinschaft anzuführen, um Nordkorea an der Entwicklung von Satelliten und Drohnen und der Finanzierung der Entwicklung von Atomwaffen und Raketen zu hindern.Es ist das elfte Mal seit dem Amtsantritt der amtierenden Regierung, dass Südkorea eigene Sanktionen gegen Nordkorea verhängt hat. Insgesamt 54 Personen und 51 Einrichtungen wurden in Südkoreas Sanktionsliste aufgenommen.