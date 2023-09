Südkorea verzeichnet im August erneut Handelsbilanzüberschuss

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im August den dritten Monat in Folge einen Überschuss in der Handelsbilanz verzeichnet.Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie am Freitag wurde im August ein Überschuss von 870 Millionen Dollar verbucht.Nach 15 aufeinanderfolgenden Monaten mit Defizit bis Mai konnte die südkoreanische Handelsbilanz im Juni ins Plus drehen.Die Ausfuhren schrumpften im August gegenüber dem Vorjahr um 8,4 Prozent auf 51,87 Milliarden Dollar. Die Einfuhren sackten um 22,8 Prozent auf 51 Milliarden Dollar ab.In der Industrie wird von einem rezessionsbedingten Überschuss gesprochen. Denn das Importvolumen ging aufgrund der gesunkenen Energie- und Ressourcenpreise stärker als das Exportvolumen zurück, während die Ausfuhren den elften Monat in Folge rückläufig waren.