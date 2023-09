Chef der Minjoo-Partei tritt gegen Yoon-Regierung in den Hungerstreik

Photo : YONHAP News

Der Vorsitzende der führenden Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, ist in einen Hungerstreik gegen die Regierung von Yoon Suk Yeol getreten.Anlässlich des Abschlusses seines ersten Jahres als Oppositionschef sagte er am Donnerstag, er wolle einen öffentlichen Widerstand gegen eine nach seinen Worten inkompetente und gewalttätige Regierung initiieren.Er kritisierte die Regierung für ihren Umgang mit dem tödlichen Massengedränge in Itaewon im vergangenen Jahr, die lahmende Wirtschaft und andere umstrittene Angelegenheiten. Er forderte Präsident Yoon zu einer Entschuldigung für den Schaden in Bezug auf den Lebensunterhalt der Bürger und die Demokratie auf. Zudem verlangte er eine Kabinettsumbildung.Lee nannte als weitere Bedingung für eine Beendigung seines Hungerstreiks, dass Yoon sich gegen die Einleitung des aufbereiteten, radioaktiven Kühlwassers aus Japans Atomruine Fukushima ins Meer aussprechen solle.