Außenminister Südkoreas und Chinas sprechen über regelmäßige Besuche

Photo : 연합뉴스 / 중국 외교부 제공

Die Außenminister Südkoreas und Chinas haben vereinbart, die Konsultationen über ihre regelmäßigen gegenseitigen Besuche im Rahmen der Shuttle-Diplomatie fortzusetzen.Nach Angaben des Außenministeriums in Seoul führten Außenminister Park Jin und sein chinesischer Amtskollege Wang Yi am Donnerstag ein 80-minütiges Telefongespräch. Sie besprachen dabei Themen von beiderseitigem Interesse, darunter die Beziehungen zwischen Südkorea und China, Fragen der koreanischen Halbinsel und die regionale und globale Lage.Beide Seiten stimmten darin überein, den hochrangigen Austausch und die Kommunikation auf verschiedenen Ebenen voranzutreiben. Sie vereinbarten, intensiv zu konsultieren, damit verschiedene Konsultationsgremien zwischen beiden Ländern bald zusammentreten würden.Sie teilten auch die Ansicht, dass sie für eine baldige Wiederaufnahme eines trilateralen Beratungsgremiums zwischen den Regierungen Südkoreas, Chinas und Japans zusammenarbeiten müssten.Park und Wang stellten fest, dass beide Länder bei der Sitzung des Gemeinsamen Wirtschaftsausschusses am Dienstag in Peking eingehend über Möglichkeiten zur Gewährleistung stabiler Lieferketten und zur Stärkung der wirtschaftlichen Kooperation diskutiert hätten.Beide Seiten verständigten sich außerdem darauf, sich aktiv um die Belebung des Kultur- und Personenaustauschs zwischen beiden Ländern zu bemühen.