Polen bereitet Produktion koreanischer Waffen vor

Photo : YONHAP News

Polen hat mitgeteilt, die Produktion koreanischer Waffen in dem Land vorzubereiten und eine Militärübung unter Einsatz von aus Südkorea eingeführten Waffensystemen abzuhalten.Laut Berichten der polnischen Nachrichtenagentur PAP und der Nachrichtenagentur AP führten der südkoreanische Verteidigungsminister Lee Jong-sup und sein polnischer Amtskollege Mariusz Błaszczak am Donnerstag (Ortszeit) in Warschau Gespräche.Wie verlautete, hätten sie über die Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen die russische Aggression, die Modernisierung der Militärtechnologie Südkoreas und Polens sowie ihre weitere Zusammenarbeit im Militärbereich diskutiert.Błaszczak teilte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz nach dem Treffen mit, dass Polen die zweite Phase der Zusammenarbeit mit Südkorea in der Verteidigungsindustrie vorbereite, einschließlich der Produktion koreanischer Militärausrüstung in Polen.Er sagte auch, man werde bei der Militärübung „Autumn Fire“ am 17. September die Effizienz der koreanischen Ausrüstung in den Händen der polnischen Armee bewundern können.Poland Daily 24 meldete, dass bei der Übung der aus Südkorea eingeführte K2-Kampfpanzer und die K9-Panzerhaubitze gezeigt würden.Lee hatte am Mittwoch sein offizielles Besuchsprogramm in Polen begonnen. Er wird heute in Warschau mit Vertretern koreanischer Rüstungsunternehmen zusammenkommen.