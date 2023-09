Russland hebt gute Beziehungen zu Nordkorea hervor

Photo : YONHAP News

Russland hat erklärt, dass Moskau und Pjöngjang gute Beziehungen unterhielten und Kontakte auf verschiedenen Ebenen knüpften.Die entsprechende Äußerung machte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag in Reaktion auf die Mitteilung des Weißen Hauses, dass Russland und Nordkorea die Waffenverhandlungen vorantrieben. Präsident Wladimir Putin und Machthaber Kim Jong-un hätten Briefe ausgetauscht, hatte es geheißen.Moskau und Pjöngjang unterhielten gute Beziehungen. Russland beabsichtige, die Beziehungen weiter auszubauen, weil Nordkorea ein sehr wichtiger Nachbar in der Region sei, hieß es.Russland hatte im Juli seinen Verteidigungsminister Sergej Schoigu nach Nordkorea zu den Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag des Waffenstillstands im Koreakrieg geschickt und damit enge Beziehungen zwischen beiden Ländern demonstriert.Es wird spekuliert, dass Putin im Oktober im Anschluss an seinen Aufenthalt in China Nordkorea besuchen könnte.