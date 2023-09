Yoon: Kommunistische und antistaatliche Kräfte schüren antijapanische Stimmung

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat so genannten kommunistischen totalitären Kräften, opportunistischen Anhängern und antistaatlichen Kräften vorgeworfen, eine antijapanische Stimmung zu schüren.Sie führten die Öffentlichkeit in die Irre, als würde ein in Camp David vereinbarter trilateraler Kooperationsmechanismus mit den USA und Japan Südkorea und sein Volk in Gefahr bringen.Das sagte Yoon heute bei einer Zeremonie anlässlich des 60. Jahrestags der Gründung der Nationalen Diplomatischen Akademie Koreas in Seoul. Die Freiheit des Landes sei ständig bedroht, hieß es.Yoon nannte zwar nicht genau, um wen es sich bei solchen Kräften handelt. Es wird jedoch vermutet, dass sich seine Äußerung auf die Proteste der Opposition gegen die Einleitung kontaminierten Wassers aus dem japanischen Atomkraftwerk ins Meer und die Kritik am Aufbau des trilateralen Kooperationsmechanismus bezieht.Yoon kritisierte auch die so genannte „ausgewogene Diplomatie“ und sagte, dass die diplomatische Ambiguität ein Zeichen für das Fehlen von Werten und einer Philosophie sei.Er betonte, dass das Land mit einer Außenpolitik, die für andere nicht berechenbar sei, weder Vertrauen gewinnen noch nationale Interessen sichern könne.Yoon forderte, ein solides Kooperationsnetz mit Ländern aufzubauen, die die universellen Werte der Freiheit, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit teilten und eine regelbasierte Weltordnung respektierten, in den Bereichen Sicherheit, Wirtschaft, Informationen und Spitzentechnologie aufzubauen.Die dem Außenministerium unterstellte Nationale Diplomatische Akademie wurde 1963 gegründet und dient der Ausbildung von Diplomaten und der Politikforschung im auswärtigen Bereich.