Südkoreanische Person stirbt in Bangladesch an Denguefieber

Eine südkoreanische Person ist während ihres Besuchs in Bangladesch an Denguefieber gestorben.Das teilten die Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention und das Außenministerium am Freitag mit.Die Person habe häufig Geschäftsreisen nach Bangladesch und Afrika unternommen. Nachdem am 22. August Symptome vorgekommen seien, sei die Person in einem Krankenhaus in Bangladesch versorgt worden, jedoch am 24. August gestorben, hieß es.Das Denguefieber ist eine von der Stechmücke der Gattung Aedes übertragene Viruserkrankung. Weil es weder Impfstoffe noch Medikamente dagegen gibt, ist die Vorbeugung wichtig.In Südkorea wurden bisher lediglich eingeschleppte Infektionsfälle gemeldet. Im laufenden Jahr steckten sich bis zum 26. August 107 Südkoreaner im Ausland mit dem Virus an, das sind 3,2 Mal mehr als im Vorjahreszeitraum. Sie wurden vor allem in südostasiatischen Ländern, darunter Indonesien, den Philippinen, Thailand und Vietnam, infiziert.Bei einer erneuten Infektion steigt die Letalität deutlich.