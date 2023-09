Kospi kann leicht zulegen

Photo : Getty Images Bank

Der Kospi-Index in Seoul hat am Freitag leicht zulegen können.Für den Hauptindex ging es um 0,29 Prozent auf 2.563,71 Zähler nach vorne.Am Freitag wird der Bericht zur Arbeitslosigkeit in den USA im August veröffentlicht, daher warteten die Anleger ab, wurde Seo Jung-hgun von Samsung Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Da der Zyklus der Zinsanhebungen auf dem Aktienmarkt laste, würden Anzeichen für eine Abkühlung des Arbeitsmarktes gebraucht, wurde der Experte weiter zitiert.