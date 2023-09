Russischer Botschafter befürwortet Teilnahme Nordkoreas an russisch-chinesischen Militärübungen

Photo : YONHAP News

Der russische Botschafter in Nordkorea, Alexander Matsegora, hält es für angemessen, Nordkorea in die gemeinsamen Militärübungen Russlands und Chinas einzubeziehen.Matsegora teilte in einem Interview mit der russischen Nachrichtenagentur TASS am Samstag (Ortszeit) seine persönliche Meinung mit, dass eine Einbeziehung Nordkoreas angemessen erscheine. Er wisse jedoch nichts von diesbezüglichen Vorbereitungen.Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hatte sich Berichten zufolge während seines Besuchs in Nordkorea im Juli mit Machthaber Kim Jong-un über Maßnahmen zur militärischen Zusammenarbeit geeinigt.Der südkoreanische Geheimdienst NIS hatte im August im Rahmen einer Berichterstattung vor der Nationalversammlung mitgeteilt, dass Schoigu vermutlich Nordkorea den Verkauf von Geschossen und Raketen sowie eine gemeinsame Militärübung vorgeschlagen habe.Matsegora sagte außerdem, dass die Sanktionen des UN-Sicherheitsrats die Stärkung der Beziehungen zwischen Russland und Nordkorea nicht verhindern könnten.Was die Auswirkungen der Sanktionen des UN-Sicherheitsrats auf die politischen Beziehungen zwischen beiden Ländern betreffe, werde er entschieden sagen, dass diese wirkungslos seien, sagte der Diplomat.Er sagte auch, dass die Sanktionen ein Faktor seien, der einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea im Wege stehen könnte. Beide Länder glaubten, dass die Sanktionen sehr lange, wenn nicht für immer, Auswirkungen haben würden.