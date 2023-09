Internationales IAA Mobility 2023 beginnt am Dienstag in München

Die IAA Mobility, eine der vier weltgrößten Automessen, findet vom 5. bis 10. September in München statt.



Die südkoreanischen Automobilhersteller Hyundai Motor und Kia nehmen nicht daran teil, während Samsung Electronics und LG Electronics dort vertreten sein werden, um den Markt für Autoelektronik zu erschließen.



Während der IAA Mobility 2023 werden etwa 660 Automobil- und Mobilitätsunternehmen neue Modelle und Zukunftstechnologien auf dem Messegelände und in den „Open Spaces“ in München vorstellen.



Laut den Veranstaltern stieg der Anteil der ausländischen Unternehmen, darunter solche aus China, den USA, Österreich, Südkorea und Frankreich, an den Teilnehmern bei der diesjährigen Messe deutlich und erreicht fast die Hälfte.



Der Anteil der asiatischen Unternehmen kletterte auf 41 Prozent, die Zahl der chinesischen Unternehmen hat sich verglichen mit zwei Jahren zuvor mehr als verdoppelt.