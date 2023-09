Südkorea verzichtet bis Jahresende auf Visagebühren für chinesische Touristen

Photo : YONHAP News

Südkorea verzichtet bis zum Jahresende auf Visagebühren für chinesische Touristen.Auch sollen ausländische Touristen leichter eine Steuerrückerstattung erhalten können.Das teilte Finanzminister Choo Kyung-ho am Montag in einer Sitzung des Wirtschaftskabinetts mit.Es handele sich um eine von mehreren Maßnahmen, um chinesische Touristen anzulocken.Laut dem Minister will Südkorea im zweiten Halbjahr 1,5 Millionen chinesische Touristen zusätzlich anlocken. Das würde dem Dreifachen der Zahl im ersten Halbjahr entsprechen.Zentralregierung, lokale Regierungen und der Privatsektor wollten maximale Anstrengungen unternehmen, um das Ziel zu erreichen.China hatte vor einem Monat erstmals nach fast sechseinhalb Jahren wieder Gruppenreisen nach Südkorea erlaubt. Die Gebühr für ein Visum in Höhe von 18.000 Won oder rund 14 Dollar soll chinesischen Gruppenreisenden bis zum Jahresende erspart bleiben.Die Zahl der Flüge zwischen Südkorea und China soll erhöht werden. Eine Steuerrückerstattung soll ausländischen Besuchern an 200 weiteren Orten umgehend möglich sein. Dazu zählen beispielsweise Kaufhäuser für Schönheitsartikel, Apotheken und die touristischen Hauptattraktionen.