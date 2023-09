Politik Südkorea tritt Freedom Online Coalition bei

Südkorea ist der Freedom Online Coalition (FOC), einer Gruppe von Regierungen für die Förderung der Freiheit und Menschenrechte im digitalen Bereich, beigetreten.



Die FOC gab am 29. August auf ihrer Website bekannt, dass Südkorea ihr 38. Mitglied geworden sei.



In den letzten Jahren sei die Republik Korea ein aktiver Teilnehmer an Diskussionen und Debatten über digitale Technologien gewesen und habe sich intensiv an der bi- und multilateralen Cyber-Diplomatie beteiligt. Das Land habe sein Engagement für die Menschenrechte im Internet sowohl auf nationaler Ebene als auch bei wichtigen internationalen Foren und Initiativen demonstriert, hieß es.



Das Engagement der Republik Korea für zwischenstaatliche und Multi-Stakeholder-Initiativen sei durch die Teilnahme am Gipfel für Demokratie 2023 und die Entscheidung, den Gipfel für Demokratie 2024 auszurichten, weiter nachgewiesen worden, hieß es weiter.



Die Freedom Online Coalition wurde 2011 gegründet, um die Meinungsfreiheit im Internet, friedliche Versammlungen und den Schutz persönlicher Informationen im Internet zu fördern. Die meisten Mitglieder sind westliche Länder, darunter die USA, Großbritannien und die Niederlande. Aus Asien sind Japan und die Mongolei vertreten.



Die Koalition gibt gemeinsame Erklärungen zu bestimmten Themen im digitalen Bereich ab, um gemeinsame Standpunkte der Mitglieder zu artikulieren und die internationale Gemeinschaft darauf aufmerksam zu machen.