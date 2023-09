Südkoreas Anteil auf Weltmarkt für Nichtspeicher-Halbleiter erreicht nur 3,3 Prozent

Photo : KBS News

Der Anteil Südkoreas auf dem Weltmarkt für Nichtspeicher-Halbleiter (non-memory semiconductor) hat letztes Jahr lediglich ein Drittel desjenigen Japans und die Hälfte desjenigen Chinas erreicht.Das geht aus einem Bericht des Koreanischen Instituts für Industrieökonomik und Handel (KIET) hervor, der am Sonntag veröffentlicht wurde.Dem Bericht zufolge erreichte der Weltmarkt für Halbleiter, die keine Speicherbausteine sind, letztes Jahr ein Volumen von 593 Billionen Won (450 Milliarden Dollar).Nach Ländern betrachtet, führten die USA mit 323 Billionen Won oder 54,5 Prozent Anteil den Markt an.Dahinter folgten Europa mit 11,8 Prozent Anteil, Taiwan mit 10,3 Prozent, Japan mit 9,2 Prozent und China mit 6,5 Prozent.Südkorea bildete mit 20 Billionen Won oder 3,3 Prozent Anteil das Schlusslicht unter den führenden Teilnehmern an der globalen Halbleiter-Wertschöpfungskette.An Südkoreas Gesamtumsatz im Bereich Nichtspeicher-Halbleiter in Höhe von 15,1 Milliarden Dollar (20 Billionen Won) machte Samsung Electronics mit 11,2 Milliarden Dollar oder 73,9 Prozent den größten Anteil aus.Dahinter folgten LX Semicon mit 1,7 Milliarden Dollar (11,2 Prozent) und SK Hynix mit 890 Millionen Dollar (5,9 Prozent).