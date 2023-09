Nordkoreanische Hackergruppe tarnt sich als Menschenrechtsorganisation und erstellt Phishing-Seite

Photo : Getty Images Bank

Eine nordkoreanische Hackergruppe hat laut einem Bericht eine Phishing-Seite erstellt, die sie als eine berühmte Organisation für Menschenrechte in Nordkorea tarnte.Sie habe auf diese Weise personenbezogene Informationen gestohlen, schrieb das Cybersicherheitsunternehmen Genians in einem Bericht am Freitag.Dem Bericht zufolge schickte die Hackergruppe APT37 am 24. Juli eine E-Mail an Aktivisten, die als Hinweis auf ein tatsächliches Programm der US-amerikanischen gemeinnützigen Organisation Liberty in North Korea (LiNK) zur Förderung der Menschenrechte in Nordkorea getarnt war.Am Ende der E-Mails fügte die Gruppe einen Link zu einer Homepage hinzu, der Nutzer auf eine von Hackern erstellte Phishing-Seite weiterleitete. Dadurch wollte die Gruppe die von Nutzern eingegebenen persönlichen Daten stehlen.