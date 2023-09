Südkoreas Lippenkosmetik-Export steigt im Zeitraum Januar bis Juli um 63,5 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Ausfuhren südkoreanischer Produkte zur Lippenkosmetik haben in den ersten sieben Monaten dieses Jahres kräftig zugelegt.Nach Angaben des Zollamtes am Montag belief sich das entsprechende Exportvolumen im Zeitraum von Januar bis Juli auf 198 Millionen Dollar. Das seien verglichen mit dem Vorjahreszeitraum 63,5 Prozent mehr.Im Handel mit Lippenkosmetik hat Südkorea seit 2017 stets einen Überschuss verzeichnet. Letztes Jahr übertraf das Exportvolumen erstmals die Marke von 200 Millionen Dollar, damit wurde der bislang höchste Stand erreicht.Im laufenden Jahr erreichte das Exportvolumen lediglich in den ersten sieben Monaten fast 200 Millionen Dollar. Damit wurde ein neuer Jahresrekord wahrscheinlicher.In dem Zeitraum wurde ein Handelsbilanzüberschuss von 129,8 Millionen Dollar verzeichnet. Das Ergebnis liegt knapp unter dem aus dem Vorjahr stammenden Rekord von 130 Millionen Dollar.Koreanische Produkte zur Lippenkosmetik wurden in 125 Länder geliefert. Die USA waren mit 42,2 Prozent Anteil größter Abnehmer, gefolgt von Japan mit 15,1 Prozent und China mit 9,5 Prozent.