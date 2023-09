Wirtschaft Koreanische Unternehmen 2022 in sechs Bereichen Weltmarktführer

Südkoreanische Unternehmen sind letztes Jahr in sechs Bereichen globale Marktführer gewesen.



Das ergab eine Untersuchung der globalen Marktanteile in 63 Waren- und Dienstleistungsbereichen im Jahr 2022, deren Ergebnisse die japanische Zeitung „Nihon Keizai Shimbun“ am Montag veröffentlichte.



Demnach gelangten südkoreanische Unternehmen in den Branchen Smartphone, DRAM, OLED-Panel, NAND-Flash, ultradünne Fernseher und Schiffbau an die Spitze des Weltmarktes.



Im Schiffbau erreichte HD Hyundai Heavy Industries die Spitzenposition, in allen fünf anderen Bereichen Samsung Electronics.



Mit dem Aufstieg von HD Hyundai Heavy Industries auf Platz eins konnte Südkorea die Zahl der Bereiche, in denen das Land führend ist, gegenüber dem Vorjahr um eins steigern. Währenddessen sank die entsprechende Zahl Japans um eins.



Die USA belegten auf 22 Gebieten den ersten Platz und führten die Tabelle an. Dahinter folgte China mit 16 Bereichen, Südkorea und Japan belegten mit jeweils sechs Bereichen gemeinsam den dritten Platz.