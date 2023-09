Yoon ordnet Wiederherstellung von Lehrerrechten und Normalisierung der Bildung an

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat angeordnet, sich gründlich für die Wiederherstellung der Rechte von Lehrkräften und die Normalisierung der Verhältnisse an Schulen einzusetzen.Die entsprechende Forderung habe Yoon am Montag bei einem Treffen mit seinen Chefsekretären angesichts der kollektiven Aktion von Lehrkräften am Wochenende unterbreitet, teilte der Sprecher des Präsidialamtes, Lee Do-woon, mit.Yoon habe gefordert, den Stimmen von Lehrern, die am Wochenende laut geworden seien, Gehör zu schenken, hieß es.Yoon hatte auf einer Kabinettssitzung im letzten Monat kritisiert, dass gegen Schüler, die Regeln verletzen, unter dem Vorwand der Menschenrechte nichts unternommen werde. Ohne die Etablierung der Autorität der Lehrer an Schulen könnten die Grundrechte anderer Schüler und deren Recht auf Lernen keinesfalls gewährleistet werden, hatte er betont.