Yoon fordert von China konstruktive Rolle für Denuklearisierung Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat im Vorfeld seiner Südostasien-Reise zur Teilnahme an multilateralen Treffen erklärt, dass er die internationale Gemeinschaft zur Kooperation für die Denuklearisierung Nordkoreas auffordern werde.Yoon forderte zugleich von China, im nationalen Interesse eine konstruktive Rolle für die Denuklearisierung Nordkoreas zu spielen.Yoon nannte die Stärkung der Kooperation der Weltgemeinschaft beim Vorgehen gegen Nordkoreas Provokationen mit Atomwaffen und Raketen als Schlüsselthema seiner am Dienstag beginnenden Auslandsreise.Die entsprechende Äußerung machte er in einem Interview mit der Auslandspresse, das einen Tag vor seiner Abreise zur Teilnahme an Gipfeln im Zusammenhang mit dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN und am G20-Gipfel veröffentlicht wurde.Er betonte, die internationale Gemeinschaft müsse zeigen, dass ihre Entschlossenheit zur Verhinderung der Entwicklung von Atomwaffen durch Nordkorea stärker als dessen Wille für die Entwicklung von Atomwaffen sei.Yoon sagte, dass schon mit einer aufrichtigen Umsetzung der aktuell geltenden Sanktionen des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea dessen Finanzquellen für Massenvernichtungswaffen zu einem beträchtlichen Grade blockiert werden könnten. Konkret sagte er, dass illegale Aktivitäten wie Diebstähle von Kryptowährungen, die Entsendung von Arbeitnehmern ins Ausland sowie Schiff-zu-Schiff-Transfers aktiv unterbunden werden müssten.Trotz der fortgesetzten Provokationen Nordkoreas zeigen sich Russland und China, ständige Mitglieder des Weltsicherheitsrats, zurückhaltend in Bezug auf eine Verschärfung der Sanktionen und deren Umsetzung.Yoon drängte diesbezüglich China zu einer Rolle. Als ständiges Ratsmitglied müsse China selbstverständlich eine konstruktive Rolle spielen, damit Nordkorea denuklearisiert werde, forderte er.