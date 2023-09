Vereinte Nationen verlängern Friedensmission für Libanon

Inmitten der eskalierenden Spannungen an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon haben die Vereinten Nationen den Einsatz ihrer Friedenstruppe im Libanon erneut verlängert.Zu der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL) zählt auch die südkoreanische Einheit Dongmyeong.Die irische Truppeneinheit, die der UN-Friedenstruppe angehört, und die libanesische Armee führen eine gemeinsame Übung durch. Jedes Mal wird eine andersartige Übung abgehalten.Solche Übungen dienen dazu, dass die Streitkräfte des Libanon die Fähigkeit entwickeln, auch inmitten von Spannungen mit Nachbarländern eigenständig ihr Land zu verteidigen.Das ist einer der Gründe, warum die UN-Friedenstruppe dort stationiert ist. Daran sind derzeit 49 Länder beteiligt, auch die südkoreanische Einheit Dongmyeong macht mit.Die UN-Friedenstruppe im Libanon ist seit 45 Jahren stationiert. Ihr Mandat wurde bisher jedes Jahr in einer Abstimmung des UN-Sicherheitsrats um ein Jahr verlängert. Auch dieses Jahr wurde die Verlängerung beschlossen.Jedoch verlief der Prozess dieses Jahr nicht reibungslos, weil es ablehnende Stimmen dazu gab, ob die Friedenstruppe unabhängige Aktivitäten durchführen kann.Die UN-Friedenstruppe gab jüngst eine Erklärung ab, in der sie angesichts der Eskalation der Spannungen im Grenzgebiet zwischen dem Libanon und Israel vor einer Krise warnte.Letztes Jahr kam ein irischer Blauhelmsoldat beim Beschluss eines Konvois der UN-Friedensmission ums Leben.