Nordkorea feuerte nach eigenen Angaben am Samstag Marschflugkörper mit großer Reichweite ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach eigenen Angaben am Samstag Marschflugkörper mit großer Reichweite abgefeuert.Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag, hat die zentrale Militärkommission der herrschenden Arbeiterpartei eine Übung zur Abschreckung eines Aggressionskriegs angeordnet.Damit nimmt Nordkorea offenbar Bezug auf das jüngst durchgeführte Militärmanöver Südkoreas und der USA, Ulchi Freedom Shield.Laut KCNA wurde ein taktischer Atomangriff geübt. Die mit strategischen Marschflugkörpern ausgerüstete westliche Einheit der Armee habe den Test durchgeführt, um vor einer Atomkrise zu warnen.Die Einheit habe von der Mündung des Flusses Chongcheon zwei Raketen in Richtung Westmeer oder Gelbes Meer abgefeuert. Diese seien 1.500 Kilometer weit geflogen und 150 Meter über dem Ziel detoniert.Südkoreas Generalstab wies unterdessen Nordkoreas Darstellung, wonach der Test erfolgreich war, als übertrieben zurück. Eine Analyse durch das südkoreanische Militär habe ergeben, dass nicht alle Abschüsse erfolgreich gewesen seien, wurde ein südkoreanischer Beamter von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.