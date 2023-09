Präsident Yoon bricht zu Besuchen in Indonesien und Indien auf

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol bricht am Dienstag zu Besuchen in Indonesien und Indien auf.In Indonesien wird er an regionalen Gipfeltreffen des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN teilnehmen, in Indien am G20-Gipfel.Yoon wird von Dienstag bis Freitag im Rahmen seines offiziellen Besuchs in Indonesien an Gipfeltreffen im Zusammenhang mit ASEAN teilnehmen.Am Mittwoch wird er am Südkorea-ASEAN-Gipfel sowie am ASEAN plus Drei-Gipfel teilnehmen. Auch Japan und China sind dort vertreten. Im Anschluss finden am Donnerstag der Ostasiatische Gipfel und ein Spitzengespräch mit Präsident Joko Widodo statt.Am Freitag reist Yoon nach Indien weiter, wo er an Sitzungen der G20 und einem Bankett teilnehmen wird, das Ministerpräsident Narendra Modi veranstaltet. Auch Einzelgespräche mit Modi und den Regierungschefs von Spanien, Argentinien und Mauritius sind vorgesehen.In den Gesprächen sollen die Zusammenarbeit für eine Diversifizierung der Lieferketten und die Bitte um Unterstützung für Busans Bewerbung um die Expo 2030 im Mittelpunkt stehen.Unterdessen gab China bekannt, dass Präsident Xi Jinping nicht zum G20-Treffen reist. Ein südkoreanisch-chinesisches Gipfelgespräch kann damit anders als zunächst erwartet nicht zustande kommen.