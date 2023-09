Zeitung: Kim Jong-un plant für Rüstungsgespräche Besuch in Russland

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un will laut einem Zeitungsbericht Russland besuchen und dort mit Präsident Wladimir Putin über Rüstungsgeschäfte sprechen.Die "New York Times" zitierte am Montag Beamte der USA und von Verbündeten, denen zufolge Kim noch diesen Monat nach Russland reisen wolle. Dabei solle über die Versorgung Russlands mit zusätzlichen Waffen für den Krieg gegen die Ukraine und die militärische Kooperation beraten werden.Kim will den Berichten zufolge mit seinem gepanzertem Zug nach Wladiwostok an der russischen Ostküste fahren.Das Treffen soll an der Fernöstlichen Bundesuniversität der Stadt erfolgen, wo beide am Östlichen Wirtschaftsforum teilnehmen würden. Dieses finde von Sonntag bis kommenden Mittwoch statt. Auch ein Besuch Kims in Moskau sei möglich, hieß es weiter.Adrienne Watson, Sprecherin des nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, sagte KBS, dass die USA über geheimdienstliche Erkenntnisse verfügten, nach denen Kim durch Kontakte auf höchster Ebene die Gespräche über Rüstungsgeschäfte fortsetzen wolle.Die Zeitung wies auf eine Fahrt des Zuges nach Wladiwostok in letzter Zeit hin. Außerdem sei eine 20-köpfige nordkoreanische Delegation jüngst nach Moskau geflogen. Dies seien Belege dafür, dass Kim ernsthaft einen Besuch in Russland erwäge, schrieb die Zeitung.