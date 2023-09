Verbraucherpreise in Südkorea steigen im August um 3,4 Prozent

Photo : YONHAP News

Der Anstieg der Verbraucherpreise in Südkorea hat im August erstmals seit drei Monaten wieder über drei Prozent gelegen.Nach Angaben des Statistikamtes am Dienstag kletterte der Verbraucherpreisindex im August gegenüber dem Vorjahr um 3,4 Prozent auf 112,33.Die Inflationsrate stieg damit wieder, nachdem es sieben Monate in Folge abwärts gegangen war.Strom, Gas und Wasser verteuerten sich besonders kräftig, und zwar um 21,1 Prozent.Der Preisindex für Güter des täglichen Bedarfs, 144 Artikel, die häufig gekauft werden und einen großen Anteil an den Ausgaben ausmachen, stieg gegenüber dem Vorjahr um 3,9 Prozent.Die Kerninflation, für deren Berechnung Agrar- und Ölprodukte nicht berücksichtigt werden, legte im Vorjahresvergleich um 3,9 Prozent zu.