Südkoreas Wirtschaft wächst im zweiten Quartal um 0,6 Prozent

Photo : YONHAP News

Südkoreas Wirtschaft ist im zweiten Quartal um 0,6 Prozent gewachsen.Nach vorläufigen Angaben der Zentralbank Bank of Korea (BOK) legte das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,6 Prozent im Vorquartalsvergleich zu. Das nominale BIP wuchs im Zeitraum April bis Juni um 0,9 Prozent. Beide Werte entsprechen früheren Schätzungen.Das reale BIP wuchs das zweite Quartal in Folge, nachdem es wegen schwächelnder Exporte in den letzten Monaten des Jahres 2022 um 0,3 Prozent zurückgegangen war.Jedoch wurde beim privaten Verbrauch und in allen Sektoren im zweiten Quartal ein Rückgang registriert, mit Ausnahme der Anlageinvestitionen, die um 0,5 Prozent stiegen.Nach Angaben der BOK sei das Gesamtwachstum trotz Rückgängen in einzelnen Bereichen dank gestiegener Nettoexporte möglich gewesen. Die Ausfuhren seien um 0,9 Prozent zurückgegangen, die Importe mit 7,3 Prozent noch stärker.Das reale Bruttonationaleinkommen ging im zweiten Vierteljahr um 0,7 Prozent im Vorquartalsvergleich zurück.