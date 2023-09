Minister: Russland und Nordkorea diskutieren über gemeinsame Übungen

Photo : YONHAP News

Russland bespricht laut seinem Verteidigungsminister Sergej Schoigu mit Nordkorea, gemeinsame Übungen abzuhalten.Die entsprechende Äußerung habe Schoigu gegenüber Reportern in Sotschi gemacht, berichteten die Nachrichtenagenturen TASS und Sputnik am Montag (Ortszeit).Auf die Frage nach der Möglichkeit gemeinsamer Übungen mit Nordkorea antwortete Schoigu, dass diese natürlich diskutiert würden. Sie seien Nachbarn.Der südkoreanische Geheimdienst NIS teilte in einer parlamentarischen Sitzung am Montag mit, man gehe davon aus, dass Schoigu beim Treffen mit Machthaber Kim Jong-un während seines Nordkorea-Besuchs im Juli offiziell trilaterale Übungen Nordkoreas, Chinas und Russlands vorgeschlagen habe.Schoigu hatte vom 25. bis 27. Juli anlässlich des 70. Jahrestags des Waffenstillstands im Koreakrieg (27. Juli), den Nordkorea als Tag des Sieges bezeichnet, das Land besucht und Kim getroffen.