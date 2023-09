Yoon verspricht Einsatz für Ankurbelung der Kooperation zwischen Südkorea, China und Japan

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat gesagt, dass die trilaterale Zusammenarbeit zwischen Südkorea, Japan und China wieder auf die richtige Bahn gebracht werden müsse.Südkorea werde sein Bestes tun, um die trilaterale Kooperation mit Japan und China anzukurbeln, sagte Yoon in einem schriftlichen Interview mit indonesischen Medien, das heute veröffentlicht wurde.Er sagte, dass ASEAN Plus Drei, ein Forum zwischen dem südostasiatischen Staatenbund und Südkorea, China sowie Japan, zu einem Schlüsselmechanismus der Zusammenarbeit in Ostasien werde. Damit ASEAN Plus Drei die Kooperation weiter erweitern und vertiefen könne, müsse die Zusammenarbeit zwischen Südkorea, China und Japan vorausgesetzt sein.Sollte die Kooperation zwischen den drei nordöstlichen Staaten wieder belebt werden, werde die Kooperation von ASEAN Plus Drei an Dynamik gewinnen. Er erwarte, dass dies zur weiteren Stärkung der „ASEAN-Zentralität“ führen werde, fügte Yoon hinzu.Er kündigte an, dass beim anstehenden Korea-ASEAN-Gipfel eine gemeinsame Erklärung über die Zusammenarbeit beim ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) angenommen werde. Das werde die gemeinsame Entschlossenheit der Staats- und Regierungschefs dafür zeigen, eine indopazifische Region in Freiheit, Frieden und Wohlstand zu schaffen.Yoon bricht heute zu Besuchen in Indonesien und Indien auf, um an regionalen Gipfeltreffen der ASEAN und am G20-Gipfel teilzunehmen.