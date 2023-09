Zahl der Malariaerkrankungen im Sommer steigt auf Zehn-Jahres-Hoch

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Malariaerkrankungen in Südkorea im Zeitraum Juni bis August hat den höchsten Stand in den Sommermonaten in den letzten zehn Jahren erreicht.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention wurden von Juni bis August landesweit 445 Malariafälle gemeldet, damit so viele wie noch nie im Sommer in den letzten zehn Jahren.Damit wurde auch der im Sommer 2015 verbuchte Rekord von 426 Fällen übertroffen.Sollte sich die aktuelle Tendenz fortsetzen, wird die Zahl der Malariafälle in diesem Jahr voraussichtlich über 700 liegen.Malaria ist eine von Mücken übertragene Infektionskrankheit. Die Krankheit geht mit erkältungsähnlichen Symptomen einher, darunter Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen und Erbrechen.