Yoon zu ASEAN- und G20-Gipfeltreffen in Indonesien und Indien aufgebrochen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird sich bis Freitag in Jakarta aufhalten und mehrmals mit den Staats- und Regierungschefs der Mitglieder des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN zusammenkommen.Der Korea-ASEAN-Gipfel, der Gipfel zwischen der ASEAN und Südkorea, China sowie Japan und der Ostasiengipfel werden in kurzer zeitlicher Abfolge stattfinden.In einem Interview mit indonesischen Medien bekundete Yoon die Absicht, die strategische Solidarität und Kooperation mit der ASEAN zu stärken.Er schlug ein resolutes gemeinsames Vorgehen gegen Nordkoreas Atomwaffen und Raketen vor und sagte, dass diese eine existenzielle Bedrohung auch für die ASEAN darstellten.Yoon teilte zudem die Absicht mit, die Zusammenarbeit zwischen Südkorea, China und Japan wiederherzustellen. Damit die Kooperation zwischen Südostasien und Ostasien erweitert und vertieft werden könne, müsse die Zusammenarbeit zwischen Südkorea, China und Japan vorausgesetzt sein. Er wolle die trilaterale Kooperation wieder auf die richtige Bahn bringen, hieß es.Damit forderte Yoon anscheinend von China den Einsatz für die Zusammenarbeit der drei Länder, nachdem er die Volksrepublik zu einer konstruktiven Rolle für die Denuklearisierung Nordkoreas aufgefordert hatte.In diesem Kontext wird er laut Informationen die Frage der Hoheit über Inseln im Südchinesischen Meer, über die einige ASEAN-Mitglieder mit China im Streit liegen, bei den anstehenden Treffen nicht ansprechen.Yoon wird am Samstag und Sonntag am G20-Gipfel in Neu-Delhi teilnehmen. Er will die Nordkorea-Fragen zur Sprache bringen und eine regelbasierte internationale Ordnung betonen.Während der Besuche in Indonesien und Indien plant Yoon mindestens 14 bilaterale und minilaterale Treffen oder multilaterale Treffen im kleinen Kreis, bei denen unter anderem der Ausbau der Lieferketten erörtert wird.Da der chinesische Staatspräsident Xi Jinping offenbar dem G20-Gipfel fernbleiben wird, ist ein bilaterales Gespräch zwischen Südkorea und China unwahrscheinlich. Das Präsidialamt in Seoul deutete jedoch die Möglichkeit an, dass eine Kommunikation mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang erfolgen kann.