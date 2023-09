Seoul: Öffentliche Termine von Kim Jong-uns Tochter konzentrieren sich auf Militärbereich

Photo : YONHAP News

Die öffentlichen Termine der Tochter von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, Ju-ae, konzentrieren sich laut der südkoreanischen Regierung hauptsächlich auf den Militärbereich.Dahinter stecke die Absicht Nordkoreas, die Errungenschaften im Militärbereich zu demonstrieren und das Militär zur Loyalität zu bewegen, lautet die Einschätzung der Regierung.Dem südkoreanischen Vereinigungsministerium zufolge berichtete die nordkoreanische Staatszeitung „Rodong Sinmun“ seit dem vergangenen November 15 Mal über einen Auftritt von Kims Tochter in der Öffentlichkeit. Zwölf dieser Termine, nämlich 80 Prozent, betrafen den militärischen Bereich.Ju-ae wurde erstmals von den staatlichen Medien erwähnt, als sie am 18. November 2022 den Abschuss einer ballistischen Interkontinentalrakete (ICBM) vom Typ Hwasong-17 vor Ort verfolgte.Nordkorea-Experten meinen, dass die nordkoreanische Führung mit den öffentlichen Auftritten von Kims Tochter die Machtübernahme in vierter Generation offiziell gemacht habe. Zudem habe sie den Propaganda- und Agitationseffekt von ICBM, einem militärischen Aufklärungssatelliten und Trägersystemen taktischer Atomwaffen nach innen und außen maximiert.