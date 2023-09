Regierung setzt zusätzlich 80 Milliarden Won für Förderung von Fisch- und Meeresfrüchtekonsum ein

Photo : YONHAP News

Die Regierung plant, für die Ankurbelung des Konsums von Fisch und Meeresfrüchten zusätzlich 80 Milliarden Won einzusetzen und größere Rabatte anzubieten.Die Entscheidung gab der Vizeminister für Ozeane und Fischerei, Park Sung-hoon, am Dienstag vor der Presse bekannt.Zu den bereits vorgesehenen Budgetmitteln in Höhe von 64 Milliarden Won (48 Millionen Dollar) in diesem Jahr würden zusätzlich 80 Milliarden Won (60 Millionen Dollar) für die Belebung des Konsums von Fischereiprodukten eingesetzt. Das heiße, dass insgesamt 144 Milliarden Won für diesen Zweck ausgegeben würden, erklärte der Beamte.Demnach werden größere Rabatte für Fischereiprodukte gewährt. Ab dem 11. September werden die Rabatte auf bis zu 60 Prozent erhöht, wenn man in Hypermärkten und auf Online-Marktplätzen Fischereierzeugnisse kauft.Bisher wurden Preisnachlässe von bis zu 50 Prozent angeboten, davon 20 Prozent mit staatlichem Zuschuss und 30 Prozent mit dem Zuschuss der Vertriebsindustrie. Der staatliche Zuschuss wird auf 30 Prozent erhöht.Park kündigte an, alle möglichen Mittel für die Sicherheit einheimischer Fischereiprodukte und die Belebung des Konsums zu mobilisieren.