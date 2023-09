USA warnen Nordkorea vor Waffenlieferungen an Russland

Photo : KBS News

Die USA haben Nordkorea vor Waffenlieferungen an Russland gewarnt.Pjöngjang würde einen Preis zu zahlen haben, sollte es Waffen für den Krieg in der Ukraine an Moskau verkaufen, sagte der nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, Jake Sullivan, am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Washington.Hintergrund waren Erkenntnisse, dass die Diskussionen zwischen Nordkorea und Russland über eine militärische Unterstützung durch Nordkorea "aktiv vorankommen".Die USA wollten Nordkorea weiterhin dazu aufrufen, sich an sein öffentlich gemachtes Versprechen zu halten, wonach es von Waffenlieferungen an Russland Abstand nehmen wolle.Zwar weigerte sich der Sprecher, Nordkoreas Absichten für ein Rüstungsgeschäft mit Russland zu kommentieren. Die USA würden aber weiterhin nach Gelegenheiten Ausschau halten, Nordkorea von einer solchen Vorgehensweise abzuhalten.Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Pat Ryder, sagte in einer anderen Pressekonferenz, dass nordkoreanische Waffenverkäufe an Russland gegen eine Reihe von Resolutionen des Weltsicherheitsrats verstießen. Der Sprecher rief Nordkorea dazu auf, keine Munition und Waffen an Russland zu verkaufen, weil der Konflikt damit unnötig verlängert würde.