Guatemala tritt Freihandelsabkommen zwischen Südkorea und zentralamerikanischen Staaten bei

Photo : YONHAP News

Guatemala ist dem Freihandelsabkommen beigetreten, das Südkorea mit fünf zentralamerikanischen Staaten geschlossen hat.Den Beitritt verkündeten Südkoreas Minister für Handel, Industrie und Energie, Ahn Duk-geun, und die guatemaltekische Wirtschaftsministerin Luz Marina Pérez Contreras am Dienstag in einer virtuellen Konferenz. Auch eine gemeinsame Erklärung über den Beitritt wurde unterzeichnet.Der Freihandelspakt zwischen Südkorea, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, El Salvador und Panama trat im März 2021 in Kraft.Gemäß dem Vertrag wird Guatemala die Zölle für fast 96 Prozent der wichtigsten südkoreanischen Exportgüter streichen. Auch südkoreanische Zölle werden entsprechend wegfallen, zum Beispiel für Rohzucker und Kaffee aus Guatemala.Guatemala ist ein wichtiger Markt in Zentralamerika, es erzielt fast ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts der sechs Staaten dieser Region.