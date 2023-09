Präsident Yoon kommt vor ASEAN-Gipfel mit südkoreanischen Einwohnern in Indonesien zusammen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist zum Auftakt seines Besuchs in Indonesien mit dortigen südkoreanischen Einwohnern zu einem Treffen zusammengekommen.Yoon war am Dienstag zur Teilnahme an Gipfeltreffen des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN in dem Land eingetroffen.Bei dem Treffen mit Landsleuten in einem Hotel in Jakarta sagte er, dass Südkorea ein zentraler Staat in der Welt werden wolle. Die oberste Verantwortung liege darin, sich nach den Bedürfnissen der Südkoreaner im Ausland zu erkundigen.Südkorea trage immer mehr zur internationalen Gemeinschaft bei und spiele eine aktivere Rolle, um globalen Herausforderungen zu begegnen. Ziel dieser Anstrengungen sei die Förderung von Freiheit, Frieden und Wohlstand nicht nur in Südkorea, sondern für die gesamte Menschheit.Yoon sprach die bereits erfolgte Gründung der Behörde für Auslandskoreaner an und versprach eine dauerhafte Unterstützung, damit sich Auslandskoreaner in ihrem Umfeld entwickeln und gleichzeitig ihre Identität als Koreaner bewahren können.Das Staatsoberhaupt ging auch auf die Wichtigkeit einer vertieften Wirtschaftskooperation zwischen Südkorea und Indonesien ein. Das Handelsvolumen sei nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen innerhalb von 50 Jahren von weniger als 200 Millionen Dollar auf 26 Milliarden Dollar gestiegen.Yoon rief die Landsleute dazu auf, eine feste Brücke für die künftige Verbindung zwischen beiden Staaten zu werden.