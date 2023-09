Präsident Yoon nimmt heute an Korea-ASEAN-Gipfel, ASEAN Plus Drei-Gipfel teil

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol nimmt am Mittwoch an Gipfeltreffen des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN in der indonesischen Hauptstadt Jakarta teil.Er wird einem Südkorea-ASEAN-Gipfel und einem Gipfeltreffen zwischen der ASEAN und Südkorea, China sowie Japan beiwohnen.Es wird erwartet, dass Yoon beim Korea-ASEAN-Gipfel zur Stärkung der strategischen Solidarität und Kooperation zwischen Südkorea und der ASEAN aufrufen wird, um Spannungen in der Region abzubauen und Frieden und Wohlstand zu schaffen.Er wird voraussichtlich auch ein gemeinsames Vorgehen gegen Nordkoreas Atomwaffen und Raketen vorschlagen, weil diese auch für die ASEAN eine tatsächliche Bedrohung darstellten.Beim ASEAN Plus Drei-Gipfel wird laut dem Präsidialamt in Seoul erörtert, wie die Zusammenarbeit zwischen der ASEAN und Südkorea, China sowie Japan belebt werden kann, damit die Vision von der Ostasiatischen Gemeinschaft verwirklicht wird.Yoon wird vor und nach den multilateralen Treffen bilaterale Gespräche mit den Staats- und Regierungschefs von ASEAN-Mitgliedern führen, um Maßnahmen zur Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu erörtern. Er will zudem um die Unterstützung für die Austragung der Expo 2030 in Busan bitten.Yoon wird auch an der Veranstaltung „Korea-ASEAN AI Youth Festa“ teilnehmen, die darauf abzielt, die Fähigkeiten der Jugend der ASEAN in den Bereichen künstliche Intelligenz und Daten zu stärken.