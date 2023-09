Seoul: Militärische Kooperation mit Nordkorea darf nicht stattfinden

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat gefordert, dass keine militärische Zusammenarbeit mit Nordkorea stattfinden darf, einschließlich Waffengeschäfte, die gegen Sanktionen gegen Nordkorea verstoßen.Die entsprechende Äußerung machte Ministeriumssprecher Lim Soo-Suk am Dienstag angesichts der Möglichkeit, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un nächste Woche Russland besuchen wird, um eine militärische Kooperation zu erörtern.Die Regierung beobachte die Entwicklungen im Zusammenhang mit der Lage auf der koreanischen Halbinsel genau, einschließlich des Personenaustauschs zwischen Russland und Nordkorea. Die zuständigen Behörden Südkoreas und der USA stünden in enger Kommunikation über die Entwicklungen in Nordkorea, sagte er vor der Presse.Ein Beamter des Außenministeriums sagte am Dienstag gegenüber Reportern, dass geprüft werden müsste, ob im Falle der Abhaltung gemeinsamer Übungen Nordkoreas und Russlands ein Verstoß gegen Sanktionen des UN-Sicherheitsrats vorliegen würde. Nicht nur Südkorea, sondern auch befreundete Länder würden die entsprechenden Entwicklungen genau verfolgen.Die US-Zeitung „New York Times“ hatte am Montag (Ortszeit) geschrieben, dass Kim Jong-un im September einen Besuch in Russland plane.Es wird davon ausgegangen, dass Kim anlässlich des Östlichen Wirtschaftsforums (Eastern Economic Forum) vom 10. bis 13. September ins russische Wladiwostok reisen könnte.Der Beamte des Außenministeriums sagte, dass die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Östlichen Wirtschaftsforum weiter genau beobachtet würden.