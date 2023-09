Kreml: Putin wird am Östlichen Wirtschaftsforum teilnehmen

Photo : KBS News

Der russische Präsident Wladimir Putin wird dem Kreml zufolge am Östlichen Wirtschaftsforum in der kommenden Woche teilnehmen.Die Mitteilung erfolgte, nachdem US-Medien berichtet hatten, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un anlässlich des Wirtschaftsforums in Wladiwostok nach Russland reisen würde.Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bestätigte in einer telefonischen Pressekonferenz am Dienstag (Ortszeit), dass Putin an der Vollversammlung des Östlichen Wirtschaftsforums am 12. September teilnehmen werde.Hinsichtlich der Möglichkeit eines nordkoreanisch-russischen Gipfels sagte Peskow, er habe dazu nichts zu sagen.Angesichts der Forderung, zu bestätigen, ob es tatsächlich Konsultationen über einen Gipfel zwischen Kim und Putin gibt, sagte er, er könne das nicht, und lehnte eine Stellungnahme ab.Das Östliche Wirtschaftsforum (Eastern Economic Forum) wird vom 10. bis 13. September an der Fernöstlichen Föderalen Universität in Wladiwostok ausgerichtet.Die US-Zeitung „New York Times“ hatte berichtet, dass Kim während des Zeitraums der Veranstaltung nach Russland reisen und mit Putin zu Gesprächen zusammenkommen könnte.