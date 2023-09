Politik Seoul hegt Erwartung an ASEAN-Treffen in Bezug auf Vereinbarungen beim Dreiergipfel in Camp David

Nach Angaben des südkoreanischen Präsidialamts werden die Gipfeltreffen des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN ab heute in Jakarta Gelegenheit bieten, die Vereinbarungen beim jüngsten Gipfel zwischen Südkorea, den USA und Japan in Camp David umzusetzen.



Die entsprechende Äußerung machte die präsidiale Chefsekretärin für Öffentlichkeitsarbeit, Kim Eun-hye, am Dienstag (Ortszeit) im Pressezentrum in der indonesischen Hauptstadt. „Im Geiste von Camp David“, die gemeinsame Gipfelerklärung, sehe vor, sich für gemeinsame Fähigkeiten für Wohlstand und Sicherheit im Indopazifik an die Spitze entsprechender Bemühungen zu setzen und zusammenzuarbeiten.



Präsident Yoon Suk Yeol werde als Brückenkopf dienen, um die Unterstützung der drei Länder für die ASEAN in die Richtung einer praktischen Kooperation und Visionen für die Zukunft zu führen, sagte Kim weiter.



Sie fügte hinzu, dass sich Yoon drei Monate vor der Abstimmung über den Austragungsort der Weltausstellung 2030 dafür einsetzen werde, dass Busan den Zuschlag erhalte. Er wolle daher bei der Veranstaltung um Unterstützung für die Expo 2030 in Busan bitten.