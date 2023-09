Internationales US-Experte: Nordkorea, China und Russland können Dreiergipfel abhalten

Nordkorea, China und Russland werden nach Einschätzung eines amerikanischen Nordkorea-Experten ihre trilateralen Beziehungen weiter verstärken. Damit reagierten sie auf eine vertiefte Sicherheitskooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan in Nordostasien.



Nordkorea, China und Russland könnten eine militärische Zusammenarbeit beginnen, um der engeren Kooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan entgegenzuwirken, sagte Professor Alexandre Mansourov an der Georgetown-Universität bei einem Seminar am Dienstag (Ortszeit) in Washington.



Die Möglichkeit eines Dreiergipfels zwischen Putin, Kim Jong-un und Xi Jinping könne kaum ausgeschlossen werden, sollte sich am Zustand der Beziehungen der USA mit Russland und China nichts ändern, hieß es.



Mansourov wies auf schnelle Fortschritte der russisch-nordkoreanischen Beziehungen hin. Ein bilaterales Gipfeltreffen in diesem Jahr werde erwartet. Beide Länder könnten den Austausch bei der militärischen Ausbildung und Übungen erweitern. Auf diese Weise könnten sie sich über Lehren aus Konfliktgebieten, einschließlich der Ukraine, austauschen, sagte der Experte weiter.