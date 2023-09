Politik Regierung will nächstes Jahr über 1,2 Billionen Won für KI-Bereich einsetzen

Die Regierung plant, nächstes Jahr mehr als 1,2 Billionen Won (900 Millionen Dollar) aus ihrem Etat in die Entwicklung von Technologien und Dienstleistungen der künstlichen Intelligenz zu stecken.



Das kündigte Vizefinanzminister Kim Byoung-hwan heute in seiner Eröffnungsrede beim sechsten Digital Economy Forum in Seoul an, das vom Finanzministerium veranstaltet wurde.



Damit solle den Bürgern ermöglicht werden, das Digitale in ihrem Leben zu verwirklichen, und zwar nicht nur in Fachbereichen wie Recht und Steuern, sondern auch in den Bereichen des Alltagslebens wie medizinische Versorgung und Betreuung, hieß es.



Verglichen mit dem diesjährigen Budget für diesen Zweck in Höhe von einer Billion Won stellt die geplante Summe einen Zuwachs von 15,8 Prozent dar.



Kim stellte auch in Aussicht, entsprechende Vorschriften wie das Urheberrechtsgesetz zu bearbeiten, um Faktoren zu beseitigen, die Innovationen im Wege stehen.