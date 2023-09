Südkorea im Vergleich von 34 Ländern Schlusslicht bei Zahl der Homeoffice-Tage

Photo : KBS News

Südkorea hat laut einer Untersuchung die weltweit geringste Anzahl der Homeoffice-Tage von Arbeitnehmern aufzuweisen.Laut der US-Zeitung „New York Times“ untersuchten die Stanford-Universität, die mexikanische Universität Instituto Tecnológico Autónomo de México und das ifo Institut in Deutschland im April und Mai, an wie vielen Tagen mehr als 42.000 Arbeitnehmer in 34 Ländern von Zuhause arbeiten.Die Befragung ergab, dass Arbeitnehmer in Südkorea durchschnittlich an 1,6 Tagen im Monat von Zuhause arbeiten, damit am wenigsten unter den 34 Ländern.Japan verzeichnete zwei Tage, Taiwan 2,8 Tage und China 3,2 Tage.Den höchsten Wert verzeichnete Kanada. Dort arbeiteten Arbeitnehmer im Schnitt an 6,8 Tagen im Homeoffice. Dahinter folgten Großbritannien mit sechs Tagen, die Vereinigten Staaten mit 5,6 Tagen und Australien mit 5,2 Tagen.Die Forscher erklären sich die Unterschiede mit unterschiedlichen Wohnverhältnissen in den Ländern.