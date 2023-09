Internationales Japan spricht von dramatischer Verbesserung der Beziehungen zu Korea nach Präsentation von Entschädigungsplan

Die Beziehungen zwischen Südkorea und Japan haben sich nach Einschätzung der japanischen Regierung und Medien in den letzten sechs Monaten dramatisch verbessert, nachdem die südkoreanische Regierung im März einen Lösungsplan für die Entschädigung von Zwangsarbeitern zur japanischen Kolonialzeit präsentiert hatte.



Die entsprechende Einschätzung nahm die Zeitung „Yomiuri Shimbun“ am Mittwoch vor. Die japanische Regierung begrüße die Führerschaft der Regierung Yoon Suk Yeol und beabsichtige, die Beziehungen weiter zu verstärken, hieß es.



Der japanische Chefkabinettssekretär Hirokazu Matsuno sagte auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Bezug auf die Beziehungen zu Südkorea, dass ein aktiver und breiter Dialog und eine Zusammenarbeit im öffentlichen und privaten Sektor stattfinden.



Die südkoreanische Regierung hatte am 6. März Pläne bekannt gegeben, dass eine ihr unterstellte Stiftung anstatt der verklagten japanischen Unternehmen die Opfer der Zwangsrekrutierung entschädigen wird, die ihre Entschädigungsklagen vor dem Obersten Gerichtshof gewonnen hatten.



Elf der 15 betroffenen Opfer gaben nach und erhielten mittlerweile die angebotenen Abfindungen, während die restlichen vier den Lösungsvorschlag ablehnten.



Die Stiftung versuchte vergeblich, die entsprechenden Abfindungen bei Gerichten zu hinterlegen. Nach den gescheiterten Versuchen reichte sie Einreden ein.