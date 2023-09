Wirtschaft IAA Mobility 2023 in München eröffnet

Die IAA Mobility 2023 ist am Dienstag (Ortszeit) in München eröffnet worden.



Die IAA Mobility, eine der vier weltgrößten Automessen, findet dieses Jahr unter dem Motto „Experience Connected Mobility“ und zum zweiten Mal in München statt.



Über 660 Mobilitätsunternehmen nehmen daran teil. Der Anteil der ausländischen Unternehmen stieg stark und erreicht fast die Hälfte aller Aussteller.



Die Zahl der chinesischen Teilnehmer hat sich verglichen mit zwei Jahren zuvor mehr als verdoppelt. Der Anteil der Unternehmen aus Asien, darunter auch Südkorea, kletterte auf 41 Prozent.



Die südkoreanischen Autohersteller Hyundai Motor und Kia sowie der japanische Hersteller Toyota nehmen daran jedoch nicht teil.



Samsung Electronics und LG Electronics sind demgegenüber erstmals auf der IAA Mobility vertreten, um weiter auf ihr Geschäft mit der Autoelektronik zu setzen.



Samsung Electronics präsentiert Halbleiterlösungen für Fahrzeuge und Samsung SDI Batterieprodukte für künftige Elektroautos. Samsung Display stellt unter anderem OLED-Displays für Fahrzeuge aus.