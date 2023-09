Yoon verspricht stärkere Kooperation mit ASEAN für gemeinsamen Wohlstand

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol will die Kooperation zwischen Südkorea und dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN verstärken und zugleich regionale Strategien auf der Grundlage der trilateralen Zusammenarbeit mit den USA und Japan umsetzen.Diese Absicht bekundete Yoon heute beim Korea-ASEAN-Gipfel in der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Er schlug vor, den Weg zu gemeinsamem Wohlstand Südkoreas und der ASEAN gemeinsam zu beschreiten.Yoon sagte, dass anlässlich des Gipfels in Camp David im August ein neues Zeitalter der Zusammenarbeit zwischen Südkorea, den USA und Japan eröffnet worden sei. Die drei Länder hätten beschlossen, auf der Grundlage ihrer vollen Unterstützung für die von der ASEAN geführte regionale Struktur die Indopazifik-Strategien jedes Landes zu koordinieren und neue Kooperationsfelder zu erschließen.Er stellte vor, dass ein jährlicher Indopazifik-Dialog zwischen Südkorea, den USA und Japan eingeleitet und ein trilaterales Rahmenwerk für die maritime Sicherheit ins Leben gerufen worden seien, mit denen die Fähigkeiten der ASEAN und der pazifischen Inselstaaten für die maritime Sicherheit gefördert werden sollen.Yoon betonte auch die Notwendigkeit eines gemeinsamen, resoluten Vorgehens der internationalen Gemeinschaft für die Denuklearisierung Nordkoreas. Die Entwicklung von Atomwaffen und Raketen durch Nordkorea stelle auch für die ASEAN-Staaten eine reale und direkte Bedrohung dar.Er bat außerdem die Staats- und Regierungschefs der ASEAN um Unterstützung, damit Busan den Zuschlag für die Expo 2030 erhalten kann.