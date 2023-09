Kospi schließt im Minus

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Leitindex Kospi hat am Mittwoch im Minus geschlossen.Der Hauptindex verlor 0,73 Prozent auf 2.563,34 Zähler. Grund für den Rückgang waren laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap Inflationssorgen sowie die straffe Geldpolitik in führenden Volkswirtschaften.Der Inflationsdruck habe den Hoffnungen der Anleger auf eine Lockerung der straffen Geldpolitik eine Dämpfer versetzt. Unwägbarkeiten in Bezug auf die makroökonomischen Umstände würden den Anstieg des Kospi begrenzen, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von Yonhap zitiert.