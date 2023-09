Präsident Yoon betont Notwendigkeit der Revitalisierung von Kooperation Südkoreas, Japans und Chinas

Photo : KBS News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die Notwendigkeit einer Revitalisierung der Kooperation Südkoreas, Japans und Chinas betont.Eine solche Zusammenarbeit sei die Grundlage für die Entwicklung von ASEAN plus Drei (APT), sagte Yoon nach Angaben des südkoreanischen Präsidialamtes am Mittwoch bei einer Sitzung des um Südkorea, Japan und China erweiterten ASEAN-Gipfels in Jakarta.APT verfolgt laut Yoons Bemerkungen in der Sitzung hinter verschlossenen Türen die Vision einer Ostasiatischen Gemeinschaft.APT müsse einen Wendepunkt für die Zusammenarbeit schaffen. Es bedürfe einer neuen Lösung, um wachstumsorientierte Fortschritte der ASEAN zu erzielen, indem komplexe Krisen überwunden werden. Dazu zählten beispielsweise ein geopolitischer Wettbewerb und der Klimawandel.Seoul wolle mit Tokio und Peking eng kooperieren, damit verschiedene Mechanismen der Zusammenarbeit, inklusive Dreier-Gipfeln, zügig wieder genutzt werden.Yoon habe eine Zusammenarbeit unter drei Gesichtspunkten vorgeschlagen: wirtschaftliche Erholung, Innovationen und Investitionen für kommende Generationen.Mit Blick auf Nordkorea sagte Yoon, dass die internationale Gemeinschaft geschlossen deutlich machen müsse, dass Pjöngjangs Programme für die Entwicklung von Atomwaffen und Raketen nicht toleriert würden.