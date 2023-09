Präsident Yoon nimmt Donnerstag an Ostasiatischem Gipfel teil, Treffen mit Chinas Ministerpräsident möglich

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird heute in Jakarta am Ostasiatischen Gipfel (EAS) teilnehmen.Auch an einem südkoreanisch-indonesischen runden Tisch zu Wirtschaftsfragen wird Yoon am dritten Besuchstag in Indonesien teilnehmen.Beim Gipfel will Yoon Seouls Position zu verschiedenen Sicherheitsbedrohungen darlegen, die diskutiert werden sollen. Dazu zählen der Krieg zwischen Russland und Ukraine, der Frieden im Südchinesischen Meer, die anhaltende politische Krise in Myanmar und Nordkoreas Nuklear- und Raketenprovokationen.Das Regionalforum EAS hat 18 Mitglieder, darunter die zehn ASEAN-Mitgliedsstaaten, Südkorea, die USA, Japan, China, Russland, Indien, Australien und Neuseeland.Beim Business Roundtable will Yoon die Notwendigkeit einer engeren wirtschaftlichen Zusammenarbeit und von Investitionen hervorheben.Ein hoher Beamter des Präsidialamtes in Seoul wurde unterdessen am Mittwochabend mit den Worten zitiert, dass ein Treffen mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang koordiniert werde. Dieses könnte am Donnerstag stattfinden, noch stehe aber nichts fest.Yoon hatte Li am Mittwoch beim ASEAN plus Drei-Gipfel erstmals getroffen.Li ist der ranghöchste chinesische Vertreter, den Yoon seit dem Gespräch mit Staatspräsident Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels in Bali im vergangenen November traf.